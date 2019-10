PSG : Mbappé n’est pas blessé, il a juste peur balance un médecin

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour après un mois d’absence, Kylian Mbappé est rapidement reparti à l’infirmerie du Paris Saint-Germain.

Rien de grave selon l’entraîneur Thomas Tuchel, qui évoquait une simple « réaction entre la cicatrice et le nerf », en excluant totalement l’hypothèse d’une rechute après sa blessure à la cuisse. Si l’attaquant n’a pas disputé le match contre Angers (4-0) le week-end dernier, c’est seulement par précaution. Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps l’a donc accueilli lundi, avant de le laisser repartir le lendemain. Le temps pour Mbappé de faire constater sa blessure… ou plutôt ses craintes.

« Ce type de gêne sur une cicatrice, c'est ce qu'on appelle des douleurs fantômes, a expliqué François Brochet, ancien docteur des Espoirs et de Bordeaux, au journal L’Equipe. Il ressent des douleurs mais elles ne sont pas liées à une cause réelle puisque dans ce cas, l'imagerie n'a rien révélé. Ce sont des douleurs qui disparaissent avec la compétition. Un travail d'explication est nécessaire. On doit faire comprendre au joueur qu'il peut jouer dessus. » Apparemment, le staff tricolore n’a pas réussi à rassurer Mbappé, qui a préféré déclarer forfait pour les matchs de qualifications pour l’Euro 2020 contre l’Islande et la Turquie.