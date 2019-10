PSG : Mbappé n’aura bientôt plus peur pour sa cuisse

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que Kylian Mbappé a désormais une cuisse gauche fragile, le Paris Saint-Germain ne veut prendre aucun risque avec son attaquant.

Blessé fin août et éloigné des terrains pendant cinq semaines, Kylian Mbappé a bien effectué son retour. Mais après deux bouts de matchs contre Bordeaux et Galatasaray, le champion du monde sera préservé ce week-end. Encore gêné par sa cuisse depuis le déplacement de cette semaine à Istanbul, le joueur de 20 ans est effectivement forfait pour le choc contre Angers samedi. En conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué « une réaction entre la cicatrice et le nerf » sans parler de « rechute ». Autant dire que l’absence de Mbappé n’est pas inquiétante.

Ce qui n’étonne pas Jérôme Rothen, pour qui l'international français retrouvera bientôt son véritable niveau physique. « Le traumatisme, il l’aura sur un laps de temps très court. Dès que vous vous blessez musculairement sur une course, on a tendance à se gérer, à y penser au départ. Mais aujourd’hui, il y a plein de machines qui sont faites pour nous rassurer là-dessus et que le traumatisme, qui est logique, disparaisse rapidement », a lancé, sur RMC, l’ancien joueur du PSG, qui ne sait toutefois pas si Mbappé sera en mesure de tenir sa place en équipe de France pendant la trêve internationale d'octobre…