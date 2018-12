PSG : Mbappé meilleur que Neymar, Ambre Godillon s'explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Si vous souhaitez animer une soirée entre amateurs de football, la question du meilleur joueur actuel permet de discuter pendant des heures. Et ce dimanche, Yahoo France a demandé à ses consultants de dire qui a été le meilleur joueur de la première partie de saison du côté du Paris Saint-Germain. Si Neymar semblait être le grand favori, Ambre Godillon estime, elle, que c'est Kylian Mbappé qui mérite ce titre honorifique. La journaliste a facilement justifié son choix.

« Pour moi, Kylian Mbappé est plus régulier que Neymar depuis le début de la saison. Alors oui Neymar est explosif, oui il commence à prendre une ampleur incroyable. Mais sur le début de saison, après la Coupe du monde et sa blessure, il a mis du temps à revenir. Je trouve que pour Kylian Mbappé, qui lui venait d’être sacré champion du Monde, on attendait le soufflet qui retombe, on se disait que ce titre allait être lourd pour les épaules d’un jeune de 20 ans etc, mais pour moi il est juste à la hauteur de son statut. Il a solutionné beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, même quand il y a eu des alertes, même lorsque Tuchel le lançait en cours de match, comme contre l’OM par exemple, il peut faire basculer un match. Il a souvent été décisif et a sauvé le PSG, même que Neymar, le leader technique, n’était pas au rendez-vous. On se demandait s’il allait encore prouver qu’il était à la hauteur pour sa deuxième saison au Paris Saint-Germain. Et bien c’est factuel, il a marqué 15 buts, et délivré 10 passes décisives, c’est époustouflant. Je perds mes mots pour Kylian Mbappé », affirme, sur Yahoo, la journaliste au sujet de Kylian Mbappé.