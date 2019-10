PSG : Mbappé leur fait peur, opération zéro risque pour Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

À cause d’un souci musculaire, Kylian Mbappé connaît un début de saison délicat du côté du Paris Saint-Germain.

Blessé à la cuisse gauche lors de la victoire contre Toulouse le 25 août dernier, Kylian Mbappé a repris le chemin de la compétition depuis le week-end dernier. Entré en jeu pour une demi-heure contre Bordeaux (1-0) et Galatasaray (1-0), le champion du monde n’a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. Bien au contraire, puisque sa dernière sortie en Ligue des Champions ne l’a pas rassuré sur l’état de sa cuisse. Gêné lors de l’entraînement de veille de match, le joueur de 20 ans avait été préservé par son staff. Rebelote en cette fin de semaine, puisque Mbappé n’a pas vraiment participé à la reprise de l'entraînement jeudi, comme l’explique Le Parisien.

« Mbappé s'est contenté d'effectuer des soins au centre d'entraînement du PSG en compagnie du staff médical. Ce dernier ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui sort de la plus longue indisponibilité de sa carrière pour une blessure musculaire. Surtout au sortir d'un été où il a peu coupé. Le Français pourrait donc encore être ménagé samedi contre Angers. La décision n'est pas encore prise et le joueur est attendu vendredi après-midi pour l'ultime séance », détaille le journal francilien. De nouveau sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs qualificatifs pour l'Euro 2020 en Islande (11/10) et contre la Turquie (14/10), Mbappé n’est pas forfait, sachant que sa participation à la semaine internationale d'octobre « n'est pour le moment pas du tout remise en cause ». Tout dépendra finalement de son évolution d’ici à la réception d’Angers.