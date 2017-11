PSG : Mbappé, le meilleur monégasque du match

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Pour son retour à Louis-II, Kylian Mbappé n’a pas eu droit à un traitement de faveur de la part de ses anciens coéquipiers, mais dans une rencontre nettement dominée par les Parisiens, il a quasiment tout manqué. Trois occasions nettes de vendangés, et une déviation malheureuse sur coup-franc sur l’unique but des champions de France, l’attaquant international n’était clairement pas dans un bon jour sur son ex-pelouse. Et pourtant Unai Emery et Neymar ont cherché à lui faire plaisir. Le premier en le laissant sur le terrain pendant 90 minutes, et le second en lui donnant plusieurs caviars non transformés.