PSG : Mbappé, le joueur parfait pour oublier Cristiano Ronaldo

A la surprise générale, le Real Madrid a officialisé le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin la semaine dernière.

Et désormais, la mission de Florentino Pérez est de trouver un joueur capable de faire oublier le Portugais et ses cinq Ballons d’Or. La mission s’annonce délicate et plusieurs noms reviennent avec insistance, de Neymar à Eden Hazard en passant évidemment par Kylian Mbappé, élu dimanche après-midi meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2018. Ancien entraîneur du Real Madrid, Fabio Capello a estimé dans une interview accordée à la Cadena COPE que le natif de Bondy devait être la solution privilégiée par le Real.

« L’arrivée de Cristiano à la Juventus Turin m’a beaucoup surpris, elle est importante pour le football italien. Nous avons besoin de quelqu’un qui fasse la différence. Cristiano rejoint le projet de la Juventus qui est de gagner la Ligue des Champions. Pour le remplacer au Real ? Moi, je recruterais Mbappé » a confié le célèbre entraîneur italien, convaincu par le potentiel de celui qui a tout de même inscrit quatre buts, à seulement 19 ans, lors de la Coupe du monde. Du côté du Real Madrid aussi, on salive de la possible arrivée du Français. Mais les fans du PSG peuvent dormir sur leurs deux oreilles, l’ancien buteur de Monaco va bien poursuivre l’aventure dans la capitale, comme il l’a confié à l’issue de la finale France-Croatie.