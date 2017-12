PSG : Mbappé la future légende du foot, c’est Neymar qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré les critiques, Neymar ne regrette sûrement pas d’avoir quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain cet été.

Comme espéré, le Brésilien a rejoint une équipe ambitieuse et pleine d’individualités à l’image de Kylian Mbappé. En effet, l’ancien joueur de Santos est peut-être le plus grand fan de l’international français. Avant même de l’avoir rencontré, Neymar lui envoyait déjà des messages pour savoir s’il comptait vraiment signer à Paris. Et leur complicité se vérifie sur le terrain puisque les deux attaquants jouent énormément ensemble. A croire que Mbappé a tapé dans l’oeil de l’international auriverde, particulièrement élogieux dans son entretien avec Gerard Piqué.

« C'est un super joueur. Il a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui finira dans les livres d'histoire du football, a osé Neymar dans une vidéo publiée par The Player’s Tribute. Il a beaucoup de qualités, s'il continue comme ça… C'est un bon gars, il travaille dur. Je pense qu'il a un avenir brillant. » Pour beaucoup, Mbappé représentera un concurrent sérieux en vue du Ballon d’Or, le principal objectif de Neymar.