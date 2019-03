PSG : Mbappé futur Zidane, une comparaison ridicule...

Dans : PSG, Equipe de France, Ligue 1.

Encore auteur d’un doublé contre Caen samedi après-midi, Kylian Mbappé s’impose doucement comme le meilleur footballeur français. Et si certains s’amusent à le comparer à Thierry Henry, d’autres affirment que le natif de Bondy sera le futur leader technique des Bleus, comme Zinedine Zidane à son époque. Une comparaison qui n’a pas lieu d’être selon Reynald Pedros. Interrogé par TF1, l’entraineur des féminines de l’Olympique Lyonnais estime que l’attaquant du PSG a un jeu qui n’a pas grand-chose à voir avec celui de Zinedine Zidane. En revanche, un duo Mbappé-Zidane aurait été très complémentaire selon lui…

« Mbappé comparable à Zidane ? C’est différent. C’est un jeu complètement différent. Je l’aurais bien vu jouer avec Zidane. Il fait partie de ces phénomènes qui ne cessent de progresser. Le talent n’a pas d’âge. On le voit, c‘est un joueur qui a envie d’être sur le terrain, de marquer des buts, qui a envie de progresser. Il ne se pose pas trop de questions et ça, c’est un de ses atouts. Il ne doute pas beaucoup. Il est dans une équipe qui est extra-forte, hyper compétitive et ça c’est important pour lui, pour qu’il reste ultra-compétitif » a confié Reynald Pedros, par ailleurs très confiant pour le PSG en Ligue des Champions. « J’ai quand même l’impression que ce PSG-là peut gagner la Ligue des Champions. Je pense qu’offensivement ils sont vraiment armés ». Aux Parisiens de donner raison aux plus optimistes.