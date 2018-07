PSG : Mbappé futur Ballon d'Or, Dugarry l'annonce !

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Désigné meilleur jeune joueur du Mondial 2018 en Russie, Kylian Mbappé a encore franchi une étape lors de cette compétition et désormais c'est toute la planète qui connaît le talent du jeune international tricolore qui évolue au Paris Saint-Germain. Un an après son transfert de Monaco pour 180ME, plus personne ne discute le prix payé par le PSG pour faire venir celui qui en deux ans est devenu une star mondiale du football.

Et ce lundi, au lendemain de la victoire de l'équipe de France en finale du Mondial, Christophe Dugarry l'annonce sans détour sur BFM, Kylian Mbappé sera Ballon d'Or dans les années qui viennent. « C’est un joueur tellement différent des autres, tellement moderne, tellement rapide, tellement technique. Pied droit, pied gauche, il sait faire tellement de choses. C’est le plus jeune et c’est presque lui qui a l’air le plus calme, le plus serein après cette victoire. Ce garçon va faire d’immenses choses. Ce sera un futur Ballon d’Or, c’est sûr et certain, on a beaucoup de chance de l’avoir », a confié, visiblement très admiratif, le champion du monde 1998.