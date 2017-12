PSG : Mbappé futur Ballon d'Or, c'est évident... non ?

Dans : PSG, Foot Europeen.

En milieu de semaine, Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d’Or pour la 5e fois de sa carrière. Mais au-delà du nom du lauréat, il est toujours intéressant de guetter les nouveautés dans le top 10. Évidemment, il n’a échappé à personne que Kylian Mbappé s’est invité à la table des plus grands en entrant directement à la 7e place de classement. Une surprise pour certains, pas pour d’autres. Très proche du néo-Parisien à l’AS Monaco la saison dernière, Tiémoué Bakayoko estime même que le natif de Bondy va vite postuler à la victoire finale pour cette récompense individuelle.

« Bien sûr que c’est un potentiel Ballon d’Or. À 18 ans être le deuxième plus gros transfert au monde, marquer dans autant de grands matchs en l’espace d’un an… c’est quelque chose qui n’est pas arrivé à beaucoup de personnes. En voyant tout ça on se dit qu’il peut remporter un Ballon d’Or et je lui souhaite » a confié le milieu de terrain de Chelsea, pour qui cela ne fait aucun doute que Kylian Mbappé sera rapidement un prétendant au Ballon d’Or. Cela serait alors bon signe pour l’Equipe de France et le Paris Saint-Germain…