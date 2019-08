PSG : Mbappé forfait entre 3 semaines et un mois !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sorti dimanche soir contre Toulouse en se plaignant de l'arrière de la cuisse gauche, Kylian Mbappé a passé ce lundi des examens complémentaires dans un hôpital de la capitale. Et selon Le Parisien, le verdict est clair et net, le Champion du monde du PSG souffre d'une déchirure musculaire, et son absence devrait durer entre trois semaines et mois. Un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, mais également pour l'équipe de France.

Si Kylian Mbappé est d'ores et déjà forfait pour les rencontres qualificatives des Bleus face à Andorre et l'Albanie, il manquera très probablement le déplacement du Paris SG à Lyon le dimanche 22 septembre. En Ligue des champions, l'attaquant ratera également le premier match des Ligue de champions prévu le 17 ou le 18 septembre.