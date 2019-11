PSG : Mbappé flirte avec le Bernabeu, ça s'emballe à Madrid

Dans : PSG.

Buteur contre le Real Madrid (2-2) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été applaudi à Santiago Bernabeu. Un traitement que le Parisien a beaucoup apprécié.

Contrairement à Neymar, logiquement sifflé en tant qu’ancien joueur du rival barcelonais, deux joueurs du Paris Saint-Germain ont reçu un bel accueil dans la capitale espagnole. On pense bien sûr à Keylor Navas, le gardien qui a contribué aux trois dernières Ligue des Champions remportées par les Merengue. Malgré son départ pour le champion de France cet été, le Costaricien garde une excellente cote de popularité à la Maison Blanche.

L’ovation réservée était donc attendue, tout comme les applaudissements du public adressés à Kylian Mbappé. On le sait, le Real Madrid rêve d’accueillir l’attaquant français l’été prochain. Tout comme son entraîneur Zinédine Zidane qui multiplie les appels du pied en conférence de presse. Du coup, les fans madrilènes, également séduits par l’ancien Monégasque, n’ont pas hésité à le saluer en fin de rencontre. Ce que Mbappé a visiblement apprécié.

Mbappé a été touché

En effet, l’international tricolore a répondu avec des applaudissements en guise de remerciements. Avant de souligner sa reconnaissance dans une photo publiée sur son compte Instagram. Autant dire que le traitement reçu à Santiago Bernabeu n’a pas laissé le Parisien indifférent. Et sans surprise, les médias locaux Marca et As n’ont pas raté la publication du champion du monde. De là à y voir un début de flirt entre Mbappé et les supporters du Real Madrid…