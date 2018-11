PSG : Mbappé, fichage ethnique... Cazarre ridiculise Mediapart

Dans : PSG, Foot Europeen.

Ces derniers jours, les Football Leaks, relayés en France par Mediapart, sont très présents dans l’actualité.

Et cela concerne surtout le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, pour différentes raisons. Dans les colonnes de France Football, Julien Cazarre, qui n’a jamais sa langue dans sa poche, a commenté les différentes révélations des Football Leaks. Avec une grosse pointe d’ironie au moment d’évoquer les requêtes de Kylian Mbappé pour signer au Paris Saint-Germain, ou encore la polémique du fichage ethnique au sein du club parisien.

« Après nous avoir appris que Mbappé demandait un jet privé alors que, franchement, on était persuadé qu’il négociait des tickets resto, après nous avoir mis au parfum des fichages ethniques qui nous prouvent qu’il y a de la discrimination par la couleur dans le foot, alors que ça saute aux yeux que le PSG, comme d’autres clubs, ne prend jamais aucun Noir, quand les rédactions de Mediapart et de tous les autres organes de presse voient fleurir en leur sein une multitude de Blacks à des postes à responsabilités… » a lâché Julien Cazarre, avant d’évoquer le projet de Super Ligue fermé, lequel ne devrait néanmoins pas voir le jour de sitôt. « Le dernier scoop en date ? Les grands clubs européens (ceux qui ont l’oseille, en gros) pensent à nouveau à l’éclosion d’une Super Ligue fermée bien entre soi, bien sélecte, comme un Rotary Club du foot avec du bedonnant sirotant son douze ans d’âge dans un fauteuil Le Corbusier (...). Wouah, génial ! En gros, Paris, Marseille et Lyon joueraient dans cette élite et les autres ploucs français les regarderaient à la télé du haut de leur L1 en bois. Heureusement que l’idée n’est pas tombée il y a vingt ans, sinon c’est Metz et Lens qui entraient dans le bizz... ». Pour une fois, de nombreux supporters devraient être d’accord avec le très clivant Julien Cazarre.