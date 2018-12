PSG : Mbappé fait du mauvais Neymar, il s’explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Au début de saison, tout auréolé de son titre de champion du monde et de son énorme Coupe du monde, Kylian Mbappé débutait presque la saison comme le nouveau patron du Paris Saint-Germain. La première partie de saison le démontre, même si le Français sort encore des performances exceptionnelles et des statistiques de gala, c’est Neymar qui tire son équipe vers le haut dans les grands matchs. Le Brésilien est le leader de l’équipe, notamment grâce à son changement d’attitude et son jeu plus tourné vers le collectif qu’avant. Et dans le même temps, Mbappé semble tomber dans les anciens travers de Neymar, avec quelques grigris, des coups de gueule envers l’arbitre et de plus en plus de chutes spectaculaires. Pas de quoi étonner Bernard Pardo, pour qui le Français est encore en période d’apprentissage et ne peut pas avoir la maturité que vient d’acquérir l’ancien barcelonais à 26 ans.

« Il chute un peu trop souvent ? Oui, mais c'est plus pardonnable par rapport à son âge. Mbappé, il n'a pas encore vingt ans. Tu te rends compte de ce qui arrive à ce garçon en si peu de temps ? Son transfert record, son titre de champion du monde, et j'en passe. Maintenant, je ne sais pas s'il copie un peu son idole, mais il y a encore deux ou trois ans, il lui aurait fait signer un autographe. Alors, oui, il y a une part de mimétisme, mais on ne peut pas lui en vouloir. Cela va lui passer », a assuré l’ancien milieu de terrain de l’OM et du PSG dans L’Equipe. Une correction à effectuer donc, surtout que cela n’a pas toujours été le cas par le passé, mais Neymar montre désormais l’exemple à suivre par son comportement.