PSG : Mbappé et Neymar, le Qatar a une mine d'or mondiale !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a frappé fort financièrement pour s'offrir le duo Neymar-Kylian Mbappé lors du mercato 2017, mais du côté du Qatar on a très bien compris que le football se gagnait sur les pelouses, mais également sur le plan du marketing. Et de ce côté-là, la présence des deux stars que sont Neymar et Kylian Mbappé permet au PSG de décrocher la timbale. Comme l'explique Bruno Satin, ces deux têtes d'affiche du foot mondial permettent au Paris SG d'avoir deux énormes atouts commerciaux, notamment parce que Nike sait que le Brésilien et le champion du monde français sont ce qu'il se fait de mieux actuellement en terme de marketing.

Et Bruno Satin de s'expliquer. « Neymar est aujourd’hui le joueur idéal pour continuer à séduire ans le monde entier. Par rapport à Lionel Messi, qui n’a pas beaucoup de charisme, et Cristiano Ronaldo, qui est vraiment en fin de carrière, même s’il reste très fort, Neymar, c’est un jeu spectaculaire, un look, des tatouages, des célébrations, une activité sur les réseaux sociaux, des enseignes publicitaires, l’aura du Brésil. En un mot, c’est une marque. Le PSG sait combien Neymar est un vecteur d’images incroyable et quasi inégalable. Si on ajoute Kylian Mbappé, c’est simple, Paris a les deux joueurs les plus bankables de la planète. Chez Nike, on dit même qu’ils pourraient très bien n’avoir que ces deux joueurs-là sous contrat, leur business serait assuré », explique celui qui est agent de joueurs et responsable de la division football de l’agence de marketing sportif IMG World.