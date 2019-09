PSG : Mbappé et Neymar, c'est l'amour fou et Paris en profite

Dans : PSG, Ligue 1.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain cet été, Neymar a néanmoins joué franc-jeu en annonçant cette volonté à ses dirigeants dès le mois de mai.

Il a ensuite attendu que son transfert se finalise sans faire d’esclandre, en dehors de sa sortie provocante sur la « remontada ». Le Brésilien a continué d’assumer son statut, posant avec le maillot parisien, participant normalement aux entrainements et se prêtant aux obligations commerciales sans sourciller. Mais son désir était de partir et cela a forcément débouché sur des situations délicates au sein d’un effectif qui se préparait lui à fond pour la saison qui débutait. Surtout que, dans le vestiaire, Neymar n’avait plus autant de poids avec le départ de Daniel Alves.

Selon Le Parisien, il a néanmoins pu compter sur le soutien de deux joueurs qui restent ses plus proches soutiens dans l’effectif : Kylian Mbappé et Marco Verratti. Le Français et l’Italien ont été présents pour l’aider à passer cette période forcément tendue, mais aussi pour lui assurer que, une fois la deadline du mercato passée, il fallait se concentrer à fond sur le PSG pour vivre une belle saison. Le champion du monde tricolore s'amuse régulièrement avec le Brésilien, sur et en dehors du terrain, et la soirée passée ensemble dans les tribunes du Parc des Princes lors de la belle victoire face au Real Madrid a été vécu comme un très bon moment par Neymar. La mission est réussie pour le moment, puisque Neymar brille sur le terrain, et affiche de plus en plus régulièrement son attachement au club, à travers les réseaux sociaux. Ses montages photo avec Zlatan Ibrahimovic ou Ronaldinho ne sont pas le fruit du hasard, et correspondent à son envie de mettre cet été délicat derrière lui, même si les fans ne lui pas (encore) tout pardonné.