PSG : Mbappé est XXL et c'est un monstre qui le dit

Kylian Mbappé plaît énormément à José Mourinho, et le Special One, en quête d'un club, a tenu à le faire savoir.

Du côté du PSG quand cela chauffait pour Thomas Tuchel à un moment, un club qu’il aimerait bien diriger un jour même si la prolongation de contrat de l’Allemand a réglé la situation pour le moment. Mais aussi à Lyon quand Jean-Michel Aulas a cherché un nouvel entraineur pendant l’été, puis au mois d’octobre quand Sylvinho a été limogé. Le fait qu’il apprécie la Ligue 1, parle français, et ait été aperçu à plusieurs reprises du côté de Lille, a forcément fait monter la sauce. En tout cas, le Special One suit le championnat de France, et donc forcément les performances du PSG et de son joueur en forme. Dans un entretien à paraitre dimanche dans l'émission Téléfoot de TF1, José Mourinho a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé.



« Les qualités de Mbappé sont absolument incroyables. Le style de jeu, ce qu’il fait dans un match de football, c’est vraiment spécial. Et il faut avoir des qualités vraiment spéciales et uniques. Quand tu regardes la spécificité de ses qualités, il est vraiment différent », a souligné l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui avait eu un autre jeune prodige français sous ses ordres, mais s’était alors montré beaucoup moins dithyrambique quand il avait entrainé un certain Karim Benzema.