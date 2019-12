PSG : Mbappé est vexé, le Qatar en alerte !

Dans : PSG.

Comme face à Nantes mercredi soir, Kylian Mbappé a été remplacé en cours de jeu face à Montpellier, samedi après-midi lors de la victoire du PSG à La Mosson (1-3).

Et assurément, le choix de Thomas Tuchel de le remplacer au profit de Choupo-Moting en fin de match n’a pas été digéré par l’international français. En effet, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a fait part de son mécontentement et de son incompréhension en interne. Selon les informations du Parisien, le langage corporel et le visage fermé de Kylian Mbappé après la rencontre ne laissait aucune place au doute. Et cela pourrait bien avoir de grosses conséquences sur l’avenir du joueur, courtisé par le Real Madrid en vue du prochain mercato estival…

« Cette nouvelle incompréhension n'est pas vraiment de nature à fluidifier leur relation parfois contrariée la saison dernière. Elle intervient également dans un contexte de négociations entre le joueur et le club pour une prolongation. Et ce type d'épisodes devrait nécessairement peser dans la réflexion du joueur au moment de sa décision finale » affirme le média. Une polémique supplémentaire que Leonardo aurait préféré éviter, lui qui négocie actuellement la négociation du contrat de Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022 et qui n’affichait déjà pas un grand enthousiasme à l’idée de débuter aussi tôt les négociations. Le Real Madrid, qui attend des frictions entre le PSG et le joueur, doit se frotter les mains.