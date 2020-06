PSG : Mbappé est LA star, le discours malin du Paris SG

Dans : PSG.

Lundi prochain, Kylian Mbappé reprendra enfin l’entraînement en compagnie des autres joueurs du Paris Saint-Germain.

Une reprise que l’attaquant du PSG attend sans doute avec impatience, alors que les rumeurs commencent à se multiplier à son sujet dans l’optique du mercato. En Espagne, son nom est toujours associé avec insistance au Real Madrid, dont l’entraîneur Zinedine Zidane rêve de le recruter. Mais selon Eric Di Meco, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, il n’est pas impossible que le buteur de Paris et de l’Equipe de France prolonge son aventure à Paris bien au-delà de cet été. Pour l’ancien défenseur de l’OM, le discours de Leonardo, qui a fait de Kylian Mbappé la pierre angulaire de son projet dans une interview accordée au Journal du Dimanche, peut flatter l’ego du buteur de 21 ans.

« Tout le monde a envie de garder Mbappé au PSG. Le message de Leonardo dans le JDD est fort, parce qu’il y a deux stars autour desquels tu dois construire, Neymar et Mbappé, et il ne cite que Mbappé. Vouloir garder ce garçon-là, c’est envoyer un message aux supporters, au vestiaire. Le championnat peut être un problème pour Mbappé. Mais attention, ils sont capables, financièrement, de le garder et on sait que le PSG a les moyens de monter une grosse équipe et d’aller peut-être chercher la Ligue des Champions. Qui te dit qu’il a plus de chance de gagner la Ligue des Champions en allant au Real, qui est en phase de transition. Le discours de Leonardo peut plaire à Mbappé. Tu es un club français, tu as le plus talentueux des Français qui est jeune en plus » a indiqué Eric Di Meco dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si ce discours de Leonardo contribuera à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, alors que son bail actuel expire en 2022.