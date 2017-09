Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ancien international anglais et désormais consultant pour la BBC, Gary Lineker est connu pour la justesse de ses analyses. Ce mercredi, Lineker a regardé le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, et comme tout le monde il a craqué devant la classe de Kylian Mbappé, auteur encore une fois de plus d'un match très haut de gamme. « Mbappé est la prochaine superstar globale. Effroyablement bon », a lancé, via Twitter, Gary Lineker, convaincu que le PSG et l'équipe de France tiennent une merveille du foot.