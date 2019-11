PSG : Mbappé est guéri, vérification contre Lille ?

Dans : PSG.

Privé du match en Albanie à cause d’un virus, Kylian Mbappé n’avait pas vraiment récupéré cette semaine, l’international français manquant les entrainements du PSG.

Cela ne l’empêche pas d’être dans le groupe pour le match de ce vendredi soir face à Lille, en raison de son rétablissement et sa séance jugée normale ce jeudi après-midi. Même s’il n’est pas certain d’être titulaire, il pourrait à nouveau faire la paire avec Neymar, avec qui il n’a pas joué beaucoup cette saison. A noter que Verratti, Herrera, Kurzawa, Kehrer et Choupo-Moting sont forfaits.