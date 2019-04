PSG : Mbappé est énorme, et Neymar n'est pas jaloux

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que certains voudraient les opposer au Paris Saint-Germain, en expliquant que Neymar était venu au PSG pour ne plus être dans l'ombre de Lionel Messi et ainsi éventuellement gagner le Ballon d'Or et que Kylian Mbappé était forcément un rival dans cette quête, les deux stars du Paris SG cohabitent sans problème. Et ce vendredi, le père de Neymar a confié que ce dernier était réellement impressionné par le champion du monde français, et qu'il avait l'intention de profiter du talent de Kylian Mbappé pour faire gagner des titres au club de la capitale.

Autrement dit, le duo Neymar-Mbappé est fait pour s'imposer et pas pour plomber le PSG. « Neymar est très admiratif de Mbappé. Il le voit comme un joueur avec un énorme potentiel. Il pense qu’il peut devenir l’un des plus grands joueurs, mais cela demande du temps. Kylian, comme Neymar, a besoin de temps. Ils ont beaucoup de qualités, je crois qu’ils ont la capacité pour aider le club à atteindre ses objectifs majeurs », a confié, sur RMC, celui qui est le père, mais également l'agent de Neymar Jr. Un message qui forcément va faire plaisir à l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain, dont on sait qu'il a du plaisir à évoluer avec le Brésilien à ses côtés.