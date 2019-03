PSG : Mbappé en pointe ? Deschamps préfère Giroud

Dans : PSG, Equipe de France.

Neymar et Cavani à l’infirmerie, Kylian Mbappé a vu son poste évoluer ces dernières semaines au sein du Paris Saint-Germain.

Même s’il a été particulièrement peu inspiré dans le fiasco face à Manchester United, il a tout de même montré qu’il continuait à faire très mal aux défenses adverses en se retrouvant plus proche du but. Pas vraiment une surprise pour Didier Deschamps, qui ne compte toutefois pas mettre ce plan à exécution de son côté. Pour le sélectionneur national, qui a laissé Mbappé sur son aile pendant la Coupe du monde, la place de l’ancien de Bondy n’est pas dans l’axe, notamment dans des matchs où son équipe domine.

« Avec les absences au PSG, il s’est retrouvé axial, voire tout seul devant, avec des avantages et des inconvénients. Il y a moins d’espaces, il est plus dos au jeu, mais bon, cela ne lui pose pas de problème. Il n’a pas le profil d’Olivier Giroud. Kylian, c’est l’explosivité, les déplacements, la vitesse. Après, il faut construire par rapport à ça. Si on joue contre un bloc bas et qu’on est censés avoir des centres… Ça ne veut pas dire que Kylian ne peut pas marquer sur des centres mais il vaut mieux éviter les ballons en l’air avec lui, oui », a prévenu Didier Deschamps dans les colonnes de L’Equipe. Avec des matchs à venir face à la Moldavie et à l’Islande, et donc, on peut le supposer, une domination tricolore, la prime sera donnée à un joueur qui domine dans le domaine aérien. Pas difficile de trouver son identité dans le groupe tricolore...