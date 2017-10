PSG : Mbappé en équipe du Brésil, il en rêve

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si Kylian Mbappé ne s'est pas montré sous son meilleur jour samedi face à Dijon, ce que le jeune attaquant international du Paris Saint-Germain a admis sans aucun problème, il continue de susciter bien des désirs. Car c'est une évidence, Mbappé est parti pour devenir l'une des stars mondiales du football, tout le monde le dit et pas uniquement les supporters du PSG.

Ce dimanche, dans les colonnes du Parisien, Rai évoque le cas Kylian Mbappé. Et l'ancien joueur légendaire du Paris Saint-Germain avoue sans problème qu'il jalouse Didier Deschamps d'avoir un tel joueur à sa disposition en équipe de France et qu'il aurait aimé que l'ancien monégasque soit né au Brésil plutôt qu'en France afin qu'il soit international brésilien. « Ce serait bien de l'avoir en Seleçao ! Il m'impressionne, il a beaucoup de puissance, de personnalité et il est décisif. Il peut aider Neymar. On a l'impression qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble. Moi, je ne peux pas me plaindre, parce que j'ai joué avec Weah et Ginola à Paris, Romario et Bebeto au Brésil », a confié Rai, présent ce week-end en France pour une opération en faveur de son association caritative Gol de Letra.