PSG : Mbappé donne un coup de main à 350.000 euros

À la Une de la version internationale du prestigieux magazine Time, Kylian Mbappé explique pourquoi il a décidé de reverser ses primes gagnées à la Coupe du Monde à une association.

Ces derniers mois, le football français n'a d'yeux que pour Kylian Mbappé. Champion du Monde avec l'équipe de France en étant élu meilleur jeune, l'attaquant fait partie des 30 finalistes au Ballon d'Or, grâce notamment à ses bonnes performances au PSG. Mais en plus d'être un footballeur remarqué, Mbappé est un aussi homme généreux en dehors du terrain. Puisqu'après la victoire des Bleus, il a décidé de donner une partie de ses primes de victoire, soit 350 000 euros, à l'association « Premiers de cordées ». Un geste normal pour celui qui parraine cette association qui « propose gratuitement des initiations sportives pour les enfants hospitalisés » via son programme « Sport à l'Hôpital ».

« Mon don ? Je gagne assez d'argent, beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est important d'aider ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes souffrent, ont des maladies. Pour des gens comme nous, donner un coup de main, ce n'est pas grand-chose. Ça ne change pas ma vie, mais ça change la leur. Et si c'est le cas, je le fais avec plaisir. J'ai donné cet argent à l'association dont je suis le parrain, Premiers de cordée, parce qu'être handicapé est quelque chose de difficile. Leur montrer qu'ils peuvent faire du sport comme n'importe qui, ça me tient énormément à coeur », a expliqué, dans le magazine Time, un Mbappé qui n'oublie pas les valeurs du sport et tout ce que cela peut apporter aux personnes en situation de handicap.