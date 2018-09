PSG : Mbappé doit zapper Neymar, et prendre exemple sur Messi

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Etre champion du monde à 19 ans, il faut savoir le digérer. Cela va être le défi de Kylian Mbappé, qui est désormais la star offensive de l’équipe de France, et l’idole de tout un peuple, avec l’attente qui va avec. Attention donc à la gestion de ce nouveau statut, qui va aussi valoir à l’attaquant parisien de nouveaux ennemis, et quelques provocations bien ciblées sur les terrains de France et d’Europe. Son carton rouge reçu à Nîmes après une grosse faute subie le prouve, tout peut vite basculer du côté obscur. C’est d’ailleurs à cela que le Français va devoir faire attention, comme l’explique de manière limpide l’élégant Jorge Valdano, dans les colonnes d’El Pais.

« C’est un mensonge de dire que les phénomènes sont nés avec leurs qualités. L’apprentissage est fondamental. Je suis fasciné par Mbappé et par sa supériorité qui lui permet d’avoir des ballons alors que j’étais sûr qu’il ne pourrait jamais les atteindre. Mais il a tort de vouloir démontrer, à chaque match, qu’il est différent des autres. Il touche plus le ballon avec le talon qu’avec l’intérieur du pied, il lève les bras pour réclamer le ballon comme si ses coéquipiers étaient ses employés. Il conduit la balle au abord de sa propre surface de réparation. C’est ce qu’il a fait à la 92ème minute contre Liverpool, il a perdu le ballon et a coûté le match au PSG. Cela peut arriver. Comme il est en âge d’apprendre, je lui conseillerais d’imiter la sobriété de Messi, qui améliore son génie, et non la frivolité de Neymar, qui chaque jour qui passe s’éloigne de Messi », a prévenu l’ancien champion du monde argentin, qui fut également joueur, entraineur et directeur sportif du Real Madrid. Attention Kylian Mbappé, la « Neymarisation » te guette.