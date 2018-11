PSG : Mbappé désamorce direct cette polémique au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Vendredi soir, le Brésil et l’Uruguay s’affrontaient en match amical. Une rencontre dont on ne retiendra que la petite embrouille entre Edinson Cavani et Neymar, les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Un sujet de préoccupation chez certains observateurs du club parisien, mais pas pour Kylian Mbappé. Interrogé par les médias français durant le rassemblement des Bleus, l’attaquant du PSG en a même rigolé, expliquant qu’il avait discuté de cet incident avec Neymar. Et visiblement, dans la bonne humeur.

« J’ai envoyé un message à Neymar avec la vidéo, il rigolait, c’est pour vous dire. Ce n’est rien, si ce n’est un duel entre deux joueurs qui défendent leur pays et ils ont bien raison. Ça ne va pas éviter qu’ils se fassent de grands câlins au PSG et de marquer des buts ensemble. Il n’y a aucun problème » a expliqué le jeune attaquant du Paris Saint-Germain. Voilà qui rassurera les supporters franciliens, même si cet incident traduit une forme de nervosité chez l’attaquant uruguayen. Espérons pour le PSG que tous ces problèmes soient réglés après la trêve internationale, car un choc se profile contre Liverpool en Ligue des Champions. Et face aux Reds, il faudra être soudé…