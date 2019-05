PSG : Mbappé défie Messi dans le Game of Thrones des buteurs

Dans : PSG, Liga.

Suspendu depuis trois matches, Kylian Mbappé a signé un doublé contre Dijon lors de son retour avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde français n'ayant pas perdu sa rage de vaincre et ses qualités en matière d'efficacité. Cette saison, Kylian Mbappé porte son total de buts en Ligue 1 à 32 réalisations, et cela alors qu'il reste encore un match à jouer pour le PSG vendredi à Reims. Et du côté de l'Espagne, on regarde désormais très précisément cet ultime rendez-vous pour Kylian Mbappé, lequel est revenu à seulement deux buts de Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or, qui récompense chaque saison le meilleur buteur des championnats européens.

Si la star argentine jouera un dernier match avec le Barça ce dimanche à Eibar, et aura donc l'occasion d'augmenter son avance sur Kylian Mbappé, du côté des médias espagnols on semble craindre un ultime rush de l'attaquant du Paris SG. Le Mundo Deportivo en est presque à regretter que le PSG joue son dernier match de Ligue 1 après le FC Barcelone, ce qui constituerait un avantage anormal pour Mbappé dans sa bataille à distance avec Lionel Messi. Quoi qu'il en soit, les joueurs de Reims sont prévenus, leur prestation de vendredi face au Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé sera suivie attentivement en Espagne.