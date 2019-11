PSG : Mbappé + Cristiano Ronaldo, il en rêve mais pas à Paris

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain devra avoir les reins solides pour conserver Kylian Mbappé, lequel est courtisé par les plus grands clubs européens.

Ce n’est plus un secret : l’international français est la grande priorité estivale du Real Madrid. Mais visiblement, le club merengue n’est pas le seul à s’intéresser au champion du monde 2018 puisqu’en Italie, un intérêt de la Juventus Turin est timidement relayé en ce début de semaine. Interrogé à ce sujet par Tuttosport, Michel Platini a fortement conseillé au club de Turin de foncer sur Kylian Mbappé, malgré quelques critiques émises envers l’attaquant du Paris Saint-Germain il y a quelques jours.

« Prenez Mbappé (rires) ! Si je conseille à Agnelli de le recruter ? Mais en réalité, je pourrais conseiller Kylian Mbappé à tout le monde… En revanche, je ne sais pas si la Juventus Turin a l’argent pour le recruter. Mbappé peut être l’étoile des dix prochaines années. Comme Eden Hazard d’ailleurs » a indiqué l’ancien numéro dix de l’Equipe de France et du champion d’Italie en titre, qui salive certainement à l’idée de voir un jour Cristiano Ronaldo évoluer au côté de Kylian Mbappé à la Juventus Turin. Un duo qui a déjà été évoqué pour l’avenir… du Paris Saint-Germain. Mais qui semble à ce jour assez improbable à former au vu des sacrifices financiers qu’il faudrait consentir pour posséder deux joueurs d’un tel niveau dans son effectif. Pour rappel, Kylian Mbappé est estimé à environ 200 ME par le site spécialisé Transfermarkt, mais le Real Madrid est d’ores et déjà prêt à monter bien au-delà…