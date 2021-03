PSG : Mbappé change d’avis à cause du Real Madrid ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Kylian Mbappé temporise et ne devrait pas donner de décision à Nasser Al-Khelaïfi avant cet été.

La situation est tendue dans les bureaux du Paris Saint-Germain, où l’on souhaite impérativement prolonger le contrat de Kylian Mbappé avant le début du mercato. Il faut dire que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne veulent pas prendre le moindre risque de voir Mbappé filer pour zéro euro dans un an et demi, d’où la nécessité absolue de prolonger son contrat. Comme indiqué par L’Equipe en début de semaine, le PSG aimerait convaincre Mbappé de signer un nouveau bail longue durée de quatre ou cinq ans, mais le natif de Paris, visiblement peu pressé, temporise. Cela étant, la tendance est favorable au champion de France en titre, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes.

Mbappé pas convaincu par l'équipe du Real ?

Le média espagnol croit savoir que le PSG a la préférence de Kylian Mbappé, malgré l’intérêt du Real Madrid. Et pour cause, si le club merengue fait toujours rêver l’ancien Monégasque, celui-ci a conscience que le Real ne possède plus l’équipe qu’il avait il y a trois ans, et n’est plus vraiment un favori pour remporter la Ligue des Champions… au contraire du Paris Saint-Germain. C’est ainsi que Kylian Mbappé pourrait rapidement témoigner son envie de prolonger au PSG à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi, tout en précisant que son objectif à long terme est toujours de rejoindre le Real Madrid un jour. Au niveau salarial, il ne fait par ailleurs aucun doute que le Paris SG devra s’aligner sur le salaire de Neymar afin de convaincre Kylian Mbappé de rester. Pour rappel, le Brésilien touche 35 ME par an dans la capitale française, un salaire XXL que Mbappé a de bonnes chances d’égaler en cas de prolongation de contrat…