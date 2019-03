PSG : Mbappé cartonne, Cavani a du souci à se faire à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore auteur de deux buts face au Stade Malherbe de Caen samedi après-midi, Kylian Mbappé s’impose comme un titulaire en puissance au poste d’attaquant axial à Paris. En l’absence d’Edinson Cavani, l’international français ne s’arrête plus de marquer, et totalise désormais 24 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Des performances énormes qui impressionnent Olivier Dacourt, et qui poussent ce dernier à s’interroger sur l’avenir d’Edinson Cavani au PSG, comme il l’a confié sur l’antenne de Canal Plus.

« Mbappé ? Avant le match aller contre Manchester United, on avait des doutes avec les absences de Neymar et Cavani et en trois semaines, on n’en parle plus, on ne parle plus trop d’eux parce que devant le but, Mbappé n’a pas arrêté de marquer. Il a dit qu’il voulait battre des records, il va en battre. Moi, si je suis à la place de Cavani, je commencerai à me poser des questions, en fin de saison comment ça va se passer et si le gamin veut jouer dans l’axe ? » s’est interrogé Olivier Dacourt, persuadé le natif de Bondy représente l'avenir du PSG à court terme au poste de numéro neuf.