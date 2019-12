PSG : Mbappé, c’est le Cristiano Ronaldo de la L1

Dans : PSG.

Comme face à Nantes en milieu de semaine, Kylian Mbappé a affiché la mine des mauvais jours au moment de sortir contre Montpellier samedi (1-3).

En sortant l’international tricolore a une poignée de seconde de la fin du match pour faire entrer Eric-Maxim Choupo-Moting, Thomas Tuchel s’est créé un problème supplémentaire. Assurément, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’aime pas sortir, et il le fait bien comprendre à Thomas Tuchel au moment de quitter la pelouse. Néanmoins, il est inutile de surinterpréter ce comportement selon Laure Boulleau, laquelle a indiqué sur l’antenne de Canal Plus que les plus grands champions avaient déjà eu cette attitude, à l’image notamment de Cristiano Ronaldo.

« On voit que Kylian Mbappé boude quand il sort mais je ne suis pas choquée. Au contraire, j’aime cette détermination. Cela me fait penser à Cristiano Ronaldo. Il se dit qu’il aurait pu marquer un deuxième but. Je peux le comprendre. Je trouve qu’on fait trop d’histoires pour des faits qui sont mineurs » a indiqué l’ancienne joueuse professionnelle du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que, selon les derniers échos, le courant passe de moins en moins bien entre Kylian Mbappé et son entraîneur Thomas Tuchel. Ce qui pourrait avoir de grosses conséquences à l’échelle du club, si le natif de Paris venait à refuser une future prolongation de contrat de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, alors que son bail actuel expire en 2022.