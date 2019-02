PSG : Mbappé bientôt n°1 mondial, Lizarazu mise sa paie

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Déjà auteur de 19 buts en seulement 19 matchs de Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé bat tous les records, à seulement 20 ans.

Champion du monde, deux fois champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, le natif de Bondy est pour beaucoup la future star n°1 du football. Consultant pour TF1 et régulièrement élogieux envers Kylian Mbappé notamment lors des matchs de l’Equipe de France, Bixente Lizarazu fait partie de ceux qui pensent que l’ancien attaquant de l’AS Monaco sera bientôt le meilleur joueur de la planète, devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Mbappé ? Je pense qu’il peut être la prochaine superstar du football, il en est déjà une. Il est le meilleur jeune joueur du monde et après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il n’y a pas de raison qu’il ne devienne pas le meilleur joueur du monde » a confié Bixente Lizarazu, interrogé par Goal. Quatrième lors de la dernière élection du Ballon d’Or derrière Modric, Ronaldo et Griezmann, l’international français s’est déjà fortement rapproché des meilleurs joueurs de la planète. En attendant d’être le numéro un incontesté dans les prochaines années…