PSG : Mbappé balance une sortie fracassante sur le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Champion du monde et élu meilleur jeune joueur du Mondial en Russie, Kylian Mbappé est désormais une star planétaire, mais cela n'empêche pas le jeune attaquant français d'avoir toujours les pieds sur terre. S'exprimant toujours aussi efficacement, et sans s'emballer inutilement alors que les circonstances pourraient lui permettre, le joueur du Paris Saint-Germain a répondu dimanche soir à des centaines de questions de la part des médias du monde entier.

Mais évidemment Kylian Mbappé n'a pas échappé à son actualité en club, et sur les rumeurs qui en font une cible possible du Real Madrid pour remplacer Cristiano Ronaldo. Mais là encore, la jeune superstar du PSG a été d'une efficacité totale. « Si je vais rester au PSG ? Bien sûr, je reste, à 100%, a répondu Kylian Mbappé, fermant totalement les débats sur ce thème du mercato. Et le champion du monde d'évoquer la suite de sa carrière. Ce n’est pas la fin non plus. Il faut continuer parce que j’ai l’ambition d’aller plus loin. D’aller jusqu’au bout de mes limites. Gagner une Coupe du monde aussi jeune, cela ouvre d’autres portes. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. Je suis encore au début du chemin. Je peux faire beaucoup plus. »