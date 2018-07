PSG : Mbappé avoue avoir joué l'agent du PSG dans le dossier Kanté !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Nasser Al-Khelaifi a pris conseil auprès de Kylian Mbappé concernant le mercato en cours du Paris Saint-Germain, et dans un entretien accordé à France-Football, le jeune attaquant champion du monde du PSG a reconnu qu'il avait assumé sans problème cette fonction. Kylian Mbappé explique notamment comment il a évoqué la possible signature de N'Golo Kanté au Paris SG, prenant ce rôle très à coeur, sans toutefois en faire trop.

Sans tourner autour du pot, Mbappé a admis qu'il était très chaud pour faire venir son coéquipier chez les Bleus au PSG. « C'est vrai que Nasser Al-Khelaifi m'a consulté. Et je lui ai redit que Kanté ferait du bien à notre équipe. J'en ai parlé à N'Golo pendant la Coupe du monde mais sans abuser car je sais ce que c'est quand on vous lave le cerveau avec les transferts... À la fin, je lui ai juste mis quelques mots dans ses poches, qu'il a dû découvrir une fois rentré chez lui, pour bien faire passer le message », avoue Kylian Mbappé, l'agent du PSG au sein du vestiaire tricolore. Reste à savoir si N'Golo Kanté sera sensible à cette manoeuvre venue du Paris Saint-Germain et ouvertement assumée.