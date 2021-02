PSG : Mbappé avait tout annoncé à Pochettino

Dans : PSG.

Auteur d'un triplé avec le PSG contre Barcelone, Kylian Mbappé avait annoncé à Mauricio Pochettino que Paris allait vaincre au Camp Nou.

Héros de la victoire parisienne à Barcelone, Kylian Mbappé a marqué trois buts, mais aussi et surtout les esprits. Dans la foulée du triomphe du PSG, Mauricio Pochettino a reconnu que le champion du monde français était persuadé que Paris allait réussir l’exploit au Camp Nou et il lui avait même annoncé à l'occasion de l'ultime entraînement. En conférence de presse, l’ancien entraîneur de Tottenham a raconté l’histoire.

« Lundi à l'entraînement, Kylian m'a demandé : « Combien de fois as-tu gagné au Camp Nou ? ». Je lui ai répondu « une seule fois ». Et il m'a dit: « Alors demain, ça sera la deuxième’ » Et là, à la fin du match, il m'a dit: « Je te l’avais dit ». C’est vrai », a expliqué Mauricio Pochettino. Si en plus d’être une star du football, Kylian Mbappé se lance dans la voyance, on n’a pas fini de parler du champion du monde.