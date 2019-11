PSG : Mbappé aurait juré de ne pas prolonger à Paris

Dans : PSG.

La presse espagnole est toujours bouillante concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et ce samedi, il se dit que l'attaquant français du PSG a clairement fait savoir aux dirigeants madrilène qu'il ne prolongera pas à Paris.

A l’image du PSG, Kylian Mbappé n’a pas fait des étincelles mardi à Santiago-Bernabeu, même si le Champion du monde a tout de même marqué le premier des deux buts parisiens. Mais il n’empêche, les propos de Zinedine Zidane avant ce Real Madrid-Paris sur son « amour » de Kylian Mbappé ont relancé les débats dans la capitale espagnole. Et ce samedi, OK Diario affirme que le dossier Mbappé évolue plus que favorablement pour les Merengue, et cela même si Leonardo a répondu à Zizou que Kylian Mbappé n’était pas à la veille de partir du Paris Saint-Germain.

Pour le média espagnol, le directeur sportif brésilien du PSG bluffe dans ce dossier, Leonardo étant bien conscient que si l’attaquant français ne prolonge pas son contrat, lequel s’achève en 2022, alors le dossier sera intenable pour les dirigeants parisiens. Et Ok Diario d’affirmer même que Kylian Mbappé « a donné sa parole » au Real Madrid qu’il ne signera aucune prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Une affirmation à toutefois prendre avec des pincettes, le clan Mbappé étant plutôt du genre discret, et Kylian Mbappé ayant compris qu'il n'avait pas intérêt à distiller des indices ci ou là concernant son avenir sous le maillot du PSG ou du Real Madrid. Reste que le Real Madrid met doucement mais sûrement la pression sur Leonardo et Nasser Al-Khelaifi.