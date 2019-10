PSG : Mbappé au Barça, le deal XXL à 150 ME a capoté !

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Liga.

Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain réalisait un mercato tout simplement exceptionnel.

Quelques semaines seulement après avoir bouclé le recrutement de Neymar en provenance du FC Barcelone, le club de la capitale trouvait un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Kylian Mbappé, moyennant 180 ME via un prêt avec option d’achat. Cet été-là, le PSG s’est bâti une attaque de feu, susceptible de rendre jaloux chaque club en Europe. Et notamment le FC Barcelone, qui était tout proche de s’offrir l’international tricolore selon Josep Maria Minguella.

Interrogé par la Cadena COPE, cet agent proche du FC Barcelone a indiqué que tous les feux étaient au vert pour la venue de Kylian Mbappé au Barça contre 150 ME. « Mbappé ? Le Barça l’avait entre les mains quand ils ont su que Neymar partait. Ils devaient payer 120M€ plus 30M€ de bonus. Quand il a appris le départ de Neymar, Mbappé voulait seulement aller à Barcelone, pas à Paris ou à Madrid. Seulement le Barça. J’ai même parlé avec ses proches » a indiqué l’agent. La suite, on la connaît. Le FC Barcelone, après une longue réflexion, a finalement pris la décision de miser sur Ousmane Dembélé. Un choix que la direction sportive catalane doit regretter chaque jour…