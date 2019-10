PSG : Mbappé a voulu faire une Neymar, Leonardo l’a calmé

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement avec l’équipe de France à Clairefontaine, Kylian Mbappé ne sait pas s’il sera apte pour les deux matchs importants des Bleus face à l’Islande et la Turquie.

Touché à la cuisse gauche fin août, l’attaquant parisien peine à retrouver la pleine possession de ses moyens. Après une saison éprouvante, le champion du monde avait pourtant coupé pour se reposer cet été, avec 26 jours de congés. Mais l’ancien monégasque aurait aimé avoir une semaine de congés en plus, ce que le PSG ne lui a pas accordée, révèle L’Equipe.

Forcément, tout juste en place, Leonardo s’était déjà agacé de la semaine de rab prise par Neymar après une Copa America pourtant manquée. Le directeur sportif a donc bien fait comprendre à Mbappé que la reprise était bien à la date prévue, et le joueur a obtempéré en revenant même avec un peu d'avance le 8 juillet. Non sans faire grincer des dents du côté de son entourage, qui regrette que le « Golden Boy » n’ait pas eu plus de temps pour récupérer, ce qui aurait peut-être permis d’éviter cette blessure musculaire à la cuisse. Il reste que les efforts doivent aussi être effectués dans les deux sens, car pendant la moitié de ses vacances, Mbappé ne s’est pas vraiment reposé, se rendant aux Etats-Unis et au Japon pour de très nombreuses opérations avec des sponsors et des journées chargées.