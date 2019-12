PSG : Mbappé a une priorité, ce n'est pas le mercato !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé suscite toujours autant d'intérêt du côté du Real Madrid, les récents propos de Zinedine Zidane ayant mis un coup de pression sur le PSG. Mais pour le champion du monde, tout ce bruit semble inutile.

En évoquant dimanche le dossier Kylian Mbappé, Téléfoot a remis un euro dans le jukebox, car forcément la presse espagnole rebondit ce lundi sur le fait que la star française du Paris Saint-Germain n’a pas refusé de discuter d’une prolongation avec le club de la capitale, même si pour l’instant rien ne bouge. Et ce lundi, le quotidien AS, plutôt proche des Merengue, donne un gros coup de frein concernant le possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid lors du mercato estival 2020. Non pas que le champion du monde soit proche de prolonger au PSG, mais le média sportif affirme que l’heure du choix n’est pas venue.

Pour AS, Kylian Mbappé ne se focalise que sur ses performances avec le Paris Saint-Germain et rien d’autre. « Tout indique que l’avenir de Mbappé ne sera pas connu avant la fin de la saison. Son seul objectif est de ne penser qu’au football, car il fait face à l'une des saisons les plus importantes depuis sa signature avec le club de la capitale française. Si le PSG ne remporte pas la Ligue des champions cette saison, les doutes de Kylian Mbappé sur le projet parisien pourraient être renforcés », explique Andrés Onrubia, qui pense qu’aucune décision n’interviendra rapidement dans le dossier Mbappé. De quoi laisser encore du temps à l'attaquant du Paris Saint-Germain pour murir un choix forcément capital pour sa carrière, même si compte tenu de son jeune âge, il a encore de belles années de football devant lui.