PSG : Mbappé a reçu des consignes précises avant Liverpool

Avant le choc de la semaine prochaine face à Liverpool en Ligue des Champions, Julian Draxler a parlé de l'état d'esprit du Paris Saint-Germain.

Certes, le club de la capitale française a un match de Ligue 1 à jouer samedi contre Toulouse, au retour de la trêve internationale de novembre. Mais tous les regards sont déjà tournés vers le duel européen face à Liverpool, qui se déroulera au Parc des Princes mercredi prochain. Sauf que pour ce match le plus important de la fin d'année 2018, Thomas Tuchel pourrait faire sans Neymar et Mbappé, actuellement tous les deux à l'infirmerie pour des blessures aux adducteurs pour le Brésilien et à l'épaule pour le Français. Malgré cette incertitude planant au-dessus des deux stars franciliennes, Julian Draxler reste confiant pour son PSG.

« Liverpool, c'est un match très important. Si l’on gagne ou si l’on perd, cela va être très important. Mais nous n’avons pas peur. Nous savons que nous sommes une grande équipe. On sait qu'il faut jouer à un meilleur niveau que lors du match aller à Liverpool. Pour l’instant, c'est vrai qu'il nous manque quelque chose pour gagner ces matchs-là. À nous de trouver la solution mercredi. J’ai parlé avec Mbappé vendredi matin... Je lui ai demandé d’être prêt pour jouer avec nous mercredi (rires) », a lancé, en conférence de presse, le milieu allemand, qui sait que Paris est condamné au sans-faute lors des deux dernières journées de C1 pour goûter une nouvelle fois à la phase finale. Avec ou sans Neymar et Mbappé, Draxler se tient donc prêt à offrir une revanche sur Liverpool à Paris.