PSG : Mbappé à Paris, il avait tout prévu au mercato

Annoncé comme proche du Real Madrid en 2017, Kylian Mbappé a finalement signé au Paris Saint-Germain. Et du côté de Monaco, on savait clairement à quoi s'en tenir.

L’Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi ont réalisé le mercato du siècle en 2017 en enchaînant les signatures de Neymar et de Kylian Mbappé pour un coût total de 400ME. Mais avant de s’engager au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait également eu des contacts avec les dirigeants du Real Madrid. Cependant, l’attaquant français a rapidement prévenu l’AS Monaco qu’il avait fait son choix et que c’est au PSG qu’il souhaitait signer, et nulle part ailleurs.

Invité à parler du cas Kylian Mbappé ce dimanche sur TF1, Vadim Vasilyev, qui était alors vice-président du club de la Principauté, a reconnu que le prodige tricolore avait mis un bémol rapide aux négociations entre l’ASM et le Real Madrid. « Kylian m’a expliqué qu’au fond de lui, c’était trop tôt pour partir à l’étranger. Il m’a dit : "je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis Parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici, le Real Madrid attendra." Il a eu le feeling et je pense qu’il a eu raison, je lui ai dit (...) Kylian veut gagner des titres et c'est bien sûr la Ligue des Champions. Un jour, il faut la gagner et si c'est avec Paris, tant mieux », a confié Vadim Vasilyev, heureux d’avoir assisté à l’éclosion de la nouvelle star du football français, et cela même si Kylian Mbappé a signé pour le PSG, concurrent de Monaco en Ligue 1.