PSG : Mbappé a la même note que Crivelli, L'Equipe fait rire tout le monde

Dans : PSG, Ligue 1, SMC.

Kylian Mbappé a donné le tournis aux défenseurs de Caen, et finalement il a permis grâce à ses deux buts, dont un sur penalty, de donner la victoire à un Paris Saint-Germain qui n'aura été mené au score que trois minutes sur la pelouse de D'Ornano. Acclamé, y compris par les supporters caennais, à la présentation des équipes, Kylian Mbappé a longtemps fait la misère aux défenseurs normands avant de porter l'estocade finale. De quoi largement justifier le 7 donné à l'attaquant français du PSG par L'Equipe ce dimanche.

Mais, ce qui a fait sourire les supporters du PSG, et va alimenter leur peu d'estime pour le quotidien sportif, c'est que dans le même temps Enzo Crivelli, l'attaquant de Caen, a lui aussi la note de 7. Même s'il s'est énormément battu sur le front offensif, au point d'être remplacé totalement lessivé à la 73e, et s'il a placé une reprise de la tête sur la transversale en première période, le joueur du SMC a fini avec des stats pas vraiment emballantes : 29 ballons joués, 4 ballons gagnés, 17 perdus, 35% de passes réussies, mais surtout 0 tir cadré et 1 tir au total, là où Kylian Mbappé, outre ses deux buts, a 80% de passes réussies, 5 tirs dont 2 cadrés. Dur de comprendre cette note équivalente entre les deux joueurs....