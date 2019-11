PSG : Mbappé a 90 minutes pour gagner le Ballon d'Or !

Dans : PSG.

Encore une fois les regards seront tournés vers Kylian Mbappé ce mercredi soir à l'occasion du match PSG-Bruges. Et le timing fait que le champion du monde doit briller avant la fin des votes pour le Ballon d'Or.

Même si les chances de voir Kylian Mbappé décrocher le Ballon d’Or ne sont pas optimales cette année, l’attaquant français fait favorablement parler de lui ces dernières semaines alors que le jury de journalistes prépare son vote. Et le match entre le Paris Saint-Germain et Bruges prend un grosse importance pour le champion du monde du PSG car cette rencontre se déroule à une date cruciale dans le processus d’attribution du trophée.

Et c’est ce qu’explique Dominique Sévérac dans Le Parisien. « Depuis son retour contre Nice le 18 octobre, Kylian Mbappé est décisif — buts et passes — toutes les 23 minutes ! Un style de malade qui contribue à faire gagner son équipe et qui peuple sa légende en vue du Ballon d’or où une place parmi les cinq premiers lui paraît autant promise qu’accessible. C’est la dernière occasion de se montrer. En tout cas, le vote des 180 journalistes devant parvenir à la rédaction de « France Football » avant le 8 novembre », rappelle le journaliste. Autrement dit, pour marquer les esprits des votants, Kylian Mbappé a encore 90 minutes, et le Paris Saint-Germain pourrait bien en profiter. Et cela d’autant plus que Mbappé avait frappé fort du match aller face à Bruges avec un triplé et une passe décisive alors qu'il était seulement entré en seconde période.