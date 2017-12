PSG : Maxwell ne pleure pas de tomber sur le Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Maxwell (coordinateur sportif du PSG après le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions) : « Nous sommes conscients du match qu'on va avoir. C'est un beau tirage avec deux beaux matches à jouer. Nos supporters seront ravis, surtout avec le match retour à la maison. C'est en tout cas un beau défi pour le club. On est conscient de la difficulté, on les a joués il n'y a pas très longtemps, on a de belles histoires contre le Real Madrid. C'est une grosse opportunité pour les joueurs et le club de montrer que nous sommes forts en Ligue des champions. Nous affronterons le Real Madrid avec beaucoup d'humilité, car le club a des joueurs extraordinaires. Mais on a hâte de jouer ce match. »