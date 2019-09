PSG : Mauro Icardi à Paris, il arrive avec une option à 70ME !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Les événements semblent se précipiter pour la signature de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain puisque Sky Sports Italie annonce que l'attaquant argentin a accepté de prolonger à l'Inter mais que cette prolongation ne sera officielle que si un accord est trouvé avec le PSG.

C'est dans ce but que Mauro Icardi va prendre un vol privé ce Milan vers Paris après un ultime déjeuner dans la capitale lombarde, même si à priori Wanda a déjà négocié avec Leonardo les conditions salariales de son compagnon. De leur côté, la dirigeants de l'Inter ont accepté de prêter leur attaquant au Paris SG, un prêt qui est assorti d'une option d'achat à hauteur de 70ME. Une fois que Mauro Icardi aura passé sa visite médicale, on ne voit désormais plus ce qui pourra empêcher cet énorme coup du PSG dans cette dernière journée du mercato. 48 heures après la décision de Neymar de rester au Paris Saint-Germain, le club de la capitale s'apprête donc à réaliser un transfert XXL qui financièrement ne le plombera pas. Bravo Leonardo.