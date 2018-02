PSG : Matuidi vendu, Rabiot en rêvait le PSG l'a fait

Dans : PSG, Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2019, Adrien Rabiot est sollicité par le Paris Saint-Germain qui souhaite le prolonger depuis des mois.

Du coup, le club de la capitale semble prêt à tout pour convaincre son milieu de terrain. Le vice-champion de France avait commencé par l’installer dans l’équipe type en début de saison, quitte à pousser Blaise Matuidi vers la Juventus Turin sans même le remplacer. De quoi laisser le champ libre à Rabiot qui s’est dit « libéré » par ce départ.

« Je pense que oui. Ce fut une double libération, même si nous nous apprécions beaucoup. Son départ m'a laissé une place dans le onze et ça m'a montré que le club comptait sur moi et voulait me faire cette place, a confié le pur produit parisien à L’Equipe. Toutes les conditions étaient réunies pour que j'évolue au mieux. Et, depuis le début de saison, ça se passe super bien. » L’autre condition posée par Rabiot, c’est l’arrivée d’un milieu défensif. Ainsi, le coach Unai Emery évitera d’utiliser l’ancien Toulousain en sentinelle, un poste qu’il n’apprécie pas.

Diarra, Rabiot est soulagé

« C'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble assez longuement. Il pensait que j'étais réfractaire. Il m'a dit que, si je n'avais pas envie, cela se verrait sur le terrain. Et que donc cela ne serait pas bon pour l'équipe et pour moi. Il m'a conseillé de le prendre comme quelque chose qui allait me permettre d'engranger de l'expérience. Je suis donc son conseil, a raconté le relayeur, ravi du mercato hivernal. Et avec la venue de Lass (Diarra), je devrais moins dépanner à ce poste, ce qui est une bonne chose. » Si avec tout ça, Rabiot ne prolonge pas...