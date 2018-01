PSG : Matuidi a le coeur pour le PSG, mais...

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Auteur d’un excellent début de saison à la Juventus Turin pour ses six premiers mois en Italie, Blaise Matuidi aura forcément à cœur de briller en Ligue des Champions. Pour rappel, le club de Gianluigi Buffon affrontera Tottenham. Mais forcément, Blaise Matuidi aura un œil sur la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la grosse affiche des 8es de finale. Interrogé par Téléfoot, l’ancien milieu de l’ASSE a donné son pronostic. Et forcément, le cœur parle (un peu), même si Blaise Matuidi semble craindre l'expérience du Real.

« Que le meilleur gagne ! Je pense qu'aujourd'hui Madrid a l'expérience de cette Ligue des champions. Le cœur va parler et va dire que Paris peut gagner. Le PSG est mieux armé que les saisons précédentes. Il faut trouver cet équilibre qui fait qu'ils vont pouvoir franchir le cap en Ligue des champions » a lancé le milieu de terrain des Bleus, convaincu que Paris peut être performant en Coupe d’Europe cette saison, notamment grâce aux arrivées de Neymar, Kylian Mbappé ou encore Dani Alves. Le peuple parisien l’espère forcément…