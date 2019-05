PSG : Marquinhos voit rouge, devinez à cause de qui ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré la victoire à Angers (1-2), le Paris Saint-Germain n’a pas forcément réalisé un match plein samedi après-midi.

Si Neymar a particulièrement brillé durant sa dernière rencontre de la saison sous le maillot du club de la capitale, Marquinhos, lui, a fauté dans son rôle de capitaine. En l’absence de Thiago Silva, le Brésilien était chargé de conduire une jeune défense composée de Mbe Soh et Dagba. Mais en toute fin de partie (85e), le central a écopé d’un carton rouge pour avoir déséquilibré Kanga dans sa surface. Une expulsion sévère, surtout que Tait a transformé son penalty en deux temps derrière (88e), qui n’a pas plu au joueur de 24 ans.

« C’était un match difficile, serré, on le savait. Mais la victoire est là et c’est le plus important. Le carton rouge, pour moi, il est sévère. Il n’a pas sorti un carton du match. Il y a faute c’est sûr, mais je ne sais pas qui a inventé cette règle de la double peine. J’essaye de jouer le ballon. Je pense qu’avec la VAR, il aurait pu mieux analyser et prendre son temps. Je trouve qu’il a été trop rapide dans sa décision… », a détaillé, sur le site Goal, un Marquinhos probablement déjà en vacances, vu qu’il pourrait prendre deux matchs de suspension. Un nouveau casse‑tête pour Tuchel, qui va donc devoir composer une nouvelle charnière centrale new-look lors des deux dernières journées de L1...