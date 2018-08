PSG : Marquinhos veut de l’aide pour Neymar, et du respect pour Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent en Russie comme une grande partie de l’effectif du PSG, Marquinhos n’a toutefois pas vraiment eu un grand rôle dans cette Coupe du monde.

Non seulement le Brésil a été sorti en quarts de finale, mais en plus le joueur parisien n’a été qu’un simple remplaçant. Autant dire que cette campagne de Russie aura été un mauvais souvenir pour lui, et qu’il est impatient de se tourner sur la saison du PSG. Une saison où les regards se tourneront autant sur Mbappé, qui change de statut avec ce titre de champion du monde, que sur Neymar, qui devra justifier son rang de superstar. Pour le défenseur, l’ancien de Santos a besoin d’amour pour donner le meilleur de lui-même.

« Aujourd’hui, il est en train de revenir en forme, je le vois heureux à l’entraînement. C’est quelqu’un qui est en train de se préparer pour une saison très importante. Mais il a besoin de soutien, donc on va tous être là et s’il faut lui dire quelque chose, je le ferai. Je me sens autorisé, car je suis proche de lui. C’est un ami », a souligné au Parisien un Marquinhos qui avoue que l’autre attaquant vedette du club, Kylian Mbappé, a marqué les esprits avec ses performances en Russie.

« Quand on voit ses performances pendant la Coupe du monde, c’est normal qu’il y ait de l’admiration et du respect. On est tous heureux d’avoir un joueur à nos côtés qui a été énorme pendant le Mondial et qui a porté le nom du PSG aussi haut. Maintenant il a le potentiel pour gagner encore plus de choses. Et tout le monde va le respecter encore plus, encore plus… », a expliqué l’ancien de la Roma, qui sait qu’avec ce duo offensif en forme cette saison, le PSG a beaucoup d’atouts de son côté pour frapper fort.